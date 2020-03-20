С карт двух жителей Донетчины украли 34 тыс. грн

С банковских карт жителей Соледара и Бахмута (Донецкая обл.) мошенники украли 34 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Так, в полицию Бахмута обратился 66-летний житель Соледара, который сообщил, что у него с банковской карты исчезли 25 тыс. грн.

«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестная, представилась оператором мобильной связи, выспросила персональную информацию, а затем с его банковской карты исчезли 25 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Аналогичный случай произошел и с жителем Бахмута. С карточки мужчины исчезли 9 тыс. грн после общения с «работником мобильного оператора».

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

«Полицейские советуют гражданам беречь свои персональные данные и не передавать их третьим лицам без крайней необходимости. Кроме того, привязать через оператора свой номер мобильного телефона, который закреплен за вашими банковскими картами, к своему паспорту. В этом случае злоумышленники не смогут дистанционно восстановить его и пользоваться им для проведения финансовых операций по вашим счетам. И конечно, не верьте телефонным собеседникам, которые называются сотрудниками банка, представителями оператора мобильной связи и пытаются у вас выведать коды под различными предлогами. Всю полученную от них информацию проверяйте во время личного общения с менеджерами указанного учреждения», – обратились в полиции.