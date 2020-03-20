В «ЛНР» утонул 12-летний мальчик

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) утонул мальчик.

Как сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», инцидент произошел 19 марта: 15-летний подросток увидел на поверхности отстойника бывшей шахты №6 тело утонувшего мальчика.

«К месту вызова была направлена следственно-оперативная группа МВД и дежурный караул пожарно-спасательной части №21. Поскольку к моменту прибытия тело ушло на дно, была запрошена помощь луганских водолазов. В течение 15 минут на глубине 2 м на расстоянии 1 м от берега было обнаружено, поднято и доставлено на берег тело 6-классника», – сообщают в «ЛНР».

«При расследовании обстоятельств трагедии выяснилось, что в тот вечер в районе отстойника гуляла компания школьников, один из них предложил искупаться, все наотрез отказались и пошли дальше, однако парень от своего желания не отступился, отбился от ребят, больше они его не видели. Одежду погибшего на берегу и его тело обнаружила совсем другая компания. Обстоятельства и причина гибели ребенка выясняются», – добавляют в «республике».