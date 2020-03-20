Зеленский призвал увеличить количество общественного транспорта в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав областных государственных администраций и мэров городов увеличить количество общественного транспорта. Об этом сегодня, 20 марта, глава государства заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Председателям ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров, установленные на время карантина.

«Я призываю каждого главу ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев», – подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в Украине выздоровел первый человек, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19.