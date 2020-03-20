Весенний график работы: Пограничники рассказали, как проводят проверки на КПВВ

Пасажиропоток в КПВВ на Донбассе уменьшился на 90%. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Подчеркивается, что КПВВ функционируют в штатном режиме согласно весеннего графика работы. Пограничники готовы обеспечить пропуск граждан через линию разграничения в чрезвычайных ситуациях связанных с гуманитарной ситуацией.

Скрининг лиц, пересекающих линию разграничения при въезде на контролируемую территорию Украины продолжается. Людей с признаками заболевания не выявлено.

«Именно знание – главный щит, который граждане сейчас могут использовать в противодействии заболеванию. Поэтому на всех контрольных пунктах въезда-выезда размещены информационные листовки относительно предотвращением заражения Covid-19. Основные пункты, на которые обращается внимание граждан, пересекающих КПВВ – как оставаться здоровыми во время путешествия и снизить риск инфицирования коронавирусом», – говорится в сообщении.

Также на контрольных пунктах въезда-выезда местными органами власти распространены материалы о решении командующего объединенных сил относительно временных ограничений в пересечении линии разграничения, которые действуют во время карантина.

О том, как пересечь линию разграничения при наличии чрезвычайных обстоятельств, читайте здесь.

Как сообщалось ранее, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех КПВВ Донбасса.

Также сообщалось, что 16 марта сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» задокументировали на пяти КПВВ Донбасса более 60 случаев, когда люди не смогли вернуться домой по своему фактическому адресу проживания.