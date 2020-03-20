Пытали человека: На Луганщине двум работникам полиции сообщили о подозрении

Прокуратура Луганской области совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) сообщила о подозрении двум работникам полиции по факту пыток человека. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске, в уголовном производстве по факту пыток и превышения служебных полномочий сообщено о подозрении двум работникам Сватовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области», – сказано в сообщении.

По данным следствия, «полицейские умышленно пытали гражданина с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал».

«Указанные лица, применяя физическую силу и надев на пострадавшего наручники, принудительно доставили его в служебный кабинет. Там правоохранители продолжили требовать признаться в совершении преступления, а именно: наносили многочисленные побои, угрожали изнасилованием, осуществляли моральное давление, издевались и совершили другие насильственные действия», – сказано в сообщении пресс-службы.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.127 (пытки) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – проинформировали в пресс-службе и добавили, что согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.