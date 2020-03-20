Хорошая новость: За последние сутки на Донетчине не было новых подозрений на коронавирус

В Донецкой области за минувшие сутки, не зафиксировано новых подозрений на заболевание COVID-19. Об этом сегодня, 20 марта, на брифинге сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Хорошая новость: за последние сутки в Донецкой области новых подозрений на коронавирус не появилось. По состоянию на сегодня – одно подтверждение коронавируса, и пока исследуют анализы 7 больных, которые находятся на стационарном лечении», – уточнил Педенко.

Он также поблагодарил жителей Марьинского района, которые недавно вернулись из Египта и поступили сознательно, сообщив об этом своим семейным врачам.

«В аэропорту им никто не сообщил, как им нужно было себя вести, температура у них была нормальная, но услышав наш вчерашний брифинг, они обратились к своим семейным врачам, сообщили, что были в Египте, что состояние здоровья удовлетворительное. Теперь врачи знают, что и как дальше делать», – отметил Александр Педенко.

Он также обратился ко всем, кто вернулся из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция, с просьбой сообщить об этом своим семейным врачам, даже если на данный момент самочувствие хорошее и нет температуры или проблем с дыханием.