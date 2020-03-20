Людей стало больше, добираются на такси: Правозащитники рассказали о пересечении КПВВ на Донбассе

Мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» продолжают информировать о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса в связи с введением ограничительных мер. Об этом сегодня, 20 марта, сообщается на странице благотворительного фонда в Facebook.

Так, сегодня, 20 марта, по состоянию на 12:00, КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.) работал в штатном режиме с учетом ограничений, введенных в действие накануне органами государственной власти.

«От города Бахмут до КПВВ «Майорское» отсутствует автобусное сообщение. Люди добираются к КПВВ с помощью такси. Автобусы с "нулевого" блокпоста до КПВВ работают», – говорится в сообщении.

По информации мониторов, людей, пересекающих КПВВ сегодня больше, чем в предыдущие дни, что может быть связано с информацией о закрытии пунктов пересечения линии соприкосновения на неподконтрольной украинским властям территории.

На КПВВ «Марьинка» по состоянию на 12:00 очереди в сторону подконтрольной территории (ПКТ) Украины нет, в противоположную сторону – неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) – в очереди находились 30 человек и 1 авто. «Автобус осуществляет перевозки беспрепятственно каждые 30 минут, однако работает только 1 автобус», – отметили мониторы.

Также, на КПВВ «Гнутово» на выезд в сторону НКТ в очереди ожидали 45 человек и 9 авто, на въезд к подконтрольной территории Украины зафиксирована очередь из 15 человек и 2 авто.

На КПВВ «Новотроицкое» со стороны НКТ движения не зафиксировано. Со стороны ПКТ на выезд зафиксировано 6 авто и 10 человек

Что касается, КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) со стороны НКТ наблюдалась очередь из около 30 человек. В обратную сторону ожидали до 70 человек.

Кроме того, мониторы сообщили, что 6 человек, из которых двое детей, ожидали решения о получении разрешения на пересечение КПВВ в сторону подконтрольной территории Украины. Все они имеют регистрацию на НКТ.

Ранее правозащитники напомнили гражданам, которые планируют пересекать линию разграничения на Донбассе, что с завтрашнего дня, 21 марта, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей начнут действовать ограничения на въезд и выезд.