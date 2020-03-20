В «Л-ДНР» с 21 марта закрывают КПП на линии разграничения: Правозащитники напомнили об ограничениях

Правозащитники напомнили гражданам, которые планируют пересекать линию разграничения на Донбассе, что с завтрашнего дня, 21 марта, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей начнут действовать ограничения на въезд и выезд. Об этом сегодня, 20 марта, на своей странице в Facebook сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

«Де-факто "власть" неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей распространила информацию, что в одностороннем порядке полностью закрывает все пункты пропуска с Украиной. Поэтому ни выехать из так называемых "ДНР" и "ЛНР", ни въехать туда – возможности не будет», – говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что о том, сколько будет действовать данное ограничение – не уточняется.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области пропуск людей через КПП на линии разграничения будет полностью приостановлен с 21 марта. Об этом в своем заявлении сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.