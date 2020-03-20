Деревья перестанут расти: В лесу под Лиманом ободрали кору с сосен (Фото)

Во время обхода Дробышевского лесничества были обнаружены 36 деревьев породы сосна обыкновенная, на которых отсутствовала кора. Высота повреждений каждого дерева составляла 2,5 метра. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба ГП «Лиманский лесхоз».

Отмечается, что после детального осмотра места лесонарушения было установлено, что ущерб причиненный государству составил 191 266 гривен. Все деревья были повреждены до степени прекращения роста.

«О причинах такого преступления против природы можно только догадаться. Человек, который это сделал, очевидно использует кору деревьев для садоводства или огородничества. Заботясь о мульчировании* поверхности почвы собственного участка, нарушитель совсем пренебрег состоянием деревьев в лесу», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГП «Лиманский лесхоз»

* Справка: Мульчирование – засыпка поверхности почвы различными материалами: кора, древесная щепа, торф, опилки, опавшие листья, компост, солома, скошенная трава и др. Таким образом они хорошо защищают почву от потери влаги и перегрева.