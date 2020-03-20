Ограничения на КПВВ Донбасса: Пенсии и соцвыплаты переселенцам продолжат начислять

Несмотря на закрытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в связи с введением карантина, все социальные выплаты и пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат начислять. На этот период отменяется необходимость подтверждать пребывание ВПЛ на подконтрольной правительству Украины территории, согласно решению, которое было принято Верховной Радой Украины (ВРУ). Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

«Уважаемые клиенты, несмотря на закрытие КПВВ из-за введения карантина, все социальные выплаты и пенсии будут начислять. Поэтому они будут доступны в полном объеме. А также, в этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывание граждан ВПЛ на подконтрольной правительству Украины территории», – говорится в сообщении.

Как напомнили в «Ощадбанке», с 17 марта на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, расходные операции по текущему счету ВПЛ в банке не будут блокировать, если владелец счета не прошел физическую идентификацию.

«Основная часть граждан ВПЛ, которые должны проходить в отделениях физическую идентификацию, это люди старшего возраста. И это еще один повод остаться им дома, пока действует карантин», – сказано в сообщении.

Ранее правозащитники напомнили гражданам, которые планируют пересекать линию разграничения на Донбассе, что с завтрашнего дня, 21 марта, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей начнут действовать ограничения на въезд и выезд.