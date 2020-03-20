В Украине растет число больных коронавирусом: Подтвердили 26 случаев

В Украине сегодня, 20 марта, лабораторно подтвердили уже 26 случаев заболевания в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Три человека умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них, 3 летальных», – сказано в сообщении.

Так, по данным МОЗ, коронавирусная болезнь зафиксирована:

в Черновицкой области – 15 случаев (1 летальный);

Житомирской области – 2 случая (1 летальный);

Киевской области – 2 случая;

Донецкой области – 1 случай;

Днепропетровской области – 2 случая;

Ивано-Франковской области – 1 случай (летальный);

в Киеве – 3 случая.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, а также областными лабораториями.

В МОЗ уточнили, что в течение вчерашнего дня, 19 марта, в ЦОЗ поступили 56 подозрений на COVID-19. Всего, с начала 2020 года было 316 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, по информации Минздрава, по состоянию на утро 20 марта в мире зарегистрировано 244 тыс. 523 случая заболевания COVID-19, из них, в 10 тыс. 30 случаях больные умерли. В то же время, 86 тыс. 31 человек выздоровел. За пределами Китая было зафиксировано 163 тыс. 324 случая заболевания.

В Минздраве призывали граждан при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома.