Ударил ножом и ломом: Житель Лисичанска получил 8 лет тюрьмы за убийство

На Луганщине суд приговорил жителя Лисичанска к 8 годам лишения свободы за умышленное убийство знакомого. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры луганской области.

«Лисичанская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 49-летнего жителя Лисичанска, который обвинялся в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, в июле 2019 года во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Нападавший нанес не менее 3-х ударов кухонным ножом в шею оппоненту, а также нанес многочисленные тяжелые травмы железным ломом, от которых потерпевший скончался.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области мужчина осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Уточняется, что до вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.