«В Майорске вообще никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 марта

КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня утром, 20 марта, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Очевидцы обмениваются в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска.

По состоянию на день сегодня ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Павел: «11:59. На КПП "Горловка" людей и машин нет. Сразу на проверку. Автобусы от КПП до "нуля" есть»;

Максим: «13:41. В Майорске вообще никого. Пусто в обе стороны. Авто и пеших ноль. Стоят пара перевозов с таким видом, будто милостыню просят».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «11:07. Каргилл – Курахово. Стояло 3 машины и 4 человека пешей очереди в сторону Украины. Прекрасно все работает. На Каргилле в Донецк 5 машин. На выезд не больше»;

Валерий: «13:19. Каргилл в сторону ДНР 15 машин и автобус. Меряют всем температуру».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «13:30. Волноваха, сидим в автобусе на украинском блокпосту, ждем наполнения».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.