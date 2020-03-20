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«В Майорске вообще никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 марта

20.03.20 14:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня утром, 20 марта, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Очевидцы обмениваются в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска.

По состоянию на день сегодня ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Павел: «11:59. На КПП "Горловка" людей и машин нет. Сразу на проверку. Автобусы от КПП до "нуля" есть»;
  • Максим: «13:41. В Майорске вообще никого. Пусто в обе стороны. Авто и пеших ноль. Стоят пара перевозов с таким видом, будто милостыню просят».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «Администратор»: «11:07. Каргилл – Курахово. Стояло 3 машины и 4 человека пешей очереди в сторону Украины. Прекрасно все работает. На Каргилле в Донецк 5 машин. На выезд не больше»;
  • Валерий: «13:19. Каргилл в сторону ДНР 15 машин и автобус. Меряют всем температуру».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Алексей: «13:30. Волноваха, сидим в автобусе на украинском блокпосту, ждем наполнения».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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