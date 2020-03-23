Для популяризации судебных услуг среди населения: В ООН объявили конкурс

ООН объявляет конкурс с целью популяризации судебных услуг среди населения. Об этом сообщает пресс-служба Программы развития ООН в Украине.

Общая стратегия конкурса заключается в применении ориентированного на общество подхода для обеспечения доступа для правосудия для лиц, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Конкурс по целевому направлению «Повышение уровня осведомленности о судебных сервисах» проводится Программой ООН по восстановлению и развитию мира. Принять участие, подав проектные предложения, могут общественные или благотворительные организации.

Среди основных обязательных требований к проектной команде – состав: команда должна состоять минимум из координатора проекта (ответственного за общую координацию имплементации проекта и представление соответствующих отчетов Программе ООН по восстановлению и развитию мира), бухгалтера (ответственного за ведение учетно-финансовой отчетности) и лиц, непосредственно вовлеченных в имплементацию проекта.

Для руководителя проекта обязателен опыт работы в сфере права – не менее 7 лет, для проектной команды – не менее 5 лет.

Конкурс направлен на повышение уровня осведомленности населения о судебных сервисах, которые пока не являются распространенными среди пользователей судебных услуг, путем изготовления и распространения тематических видеороликов. При этом роль докладчиков в видеоролике должны выполнять судьи, работающие на территории Донецкой, Луганской областей, или в Верховном Суде.

Текст (сценарий) видеороликов должен быть составлен с минимальным использованием специальных терминов, а также предварительно согласован с ПРООН.

Организация-получатель гранта получит авансовый платеж на запланированную деятельность в рамках грантового соглашения. Размер авансового и дальнейших платежей будет зафиксирован в грантовой сделке. Этот размер будет определен индивидуально, учитывая общий размер гранта, тип деятельности и другие факторы.

Продолжительность проекта – до 7 месяцев. Начало имплементации проекта – 20 апреля. Заявки можно подавать до 31 марта.

Более подробно об условиях можно узнать здесь.