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На Донетчине взяли под стражу подозреваемого в развращении несовершеннолетних

20.03.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) суд избрал 24-летнему подозреваемому в развращении несовершеннолетних меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что 18 марта в полицию обратились 4 женщины, которые сообщили, что относительно их сыновей в возрасте от 11 до 14 лет местный житель длительное время совершал развратные действия.

24-летний мужчина был задержан. Он признался в содеянном.

«В тот же день следователь Славянского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления по ст. 156 "Развращение несовершеннолетних" Уголовного кодекса Украины. По решению суда подозреваемый арестован на 60 суток с правом внесения залога», – отметили в полиции.

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