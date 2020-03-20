Коронавирус: Из-за налоговых каникул бюджет Славянска недополучит 10 миллионов в месяц

В городской бюджет Славянска (Донецкая обл.) из-за изменений в Налоговом кодексе Украины, связанных с введением «антикоронавирусного» карантина, ежемесячно не поступит около 10 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, во время внеочередной сессии горсовета сообщил начальник Славянско-Лиманского управления Главного управления ГФС в Донецкой области Игорь Колодий.

Главный налоговик Славянска напомнил, что 19 марта вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми на 2 месяца предоставляются налоговые каникулы предпринимателям.

«Это, прежде всего, освобождены от уплаты налога на землю все субъекты хозяйственной деятельности, которые используют землю именно для хозяйственной деятельности. Мы подсчитали, среднее поступление в местный бюджет от налога на землю составляет 3 млн 900 тыс. грн в месяц. Также освобождаются на два месяца от уплаты налога на недвижимость за нежилые помещения: приблизительное поступление в городской бюджет – 150 тыс. грн в месяц. «Освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд частные предприниматели, субъекты предпринимательской деятельности. При этом стаж Пенсионным фондом будет официально засчитываться. По этим налогам также будут ограничения по применению штрафных санкций за несвоевременную уплату или не предоставление деклараций», – сказал начальник Славянско-Лиманского управления.

На 1 месяц предоставлена отсрочка для обязательного декларирования граждан – до 1 июля. «Это те граждане, у которых у источников выплаты доходов не был удержан НДФЛ (налог на доходы физических лиц, – ред.). Таких граждан у нас много», – дополнил Колодий.

Также на 3 месяца предоставлена отсрочка для регистрации кассового аппарата субъектам предпринимательской деятельности, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

По словам налоговика, установлен мораторий на проведение проверок, а также предпринимателям предоставляются отсрочки. «То есть два месяца никаких документальных, никаких фактических проверок не будет. Налоговая инспекция не выписывает никаких направлений, приказов на проверку субъектов предпринимательской деятельности за исключением камеральной проверки, которая будет проводиться в стенах инспекции», – отметил налоговик.

«Мы просчитали, что в среднем город может потерять около 10 млн грн за один месяц. Это приблизительно. Потому что тяжело просчитать НДФЛ, сколько предприятий отпускает своих работников в безоплатные отпуска, сколько оплачивается. Кто-то будет премии платить, кто-то чистую минимальную заработную плату – это невозможно просчитать», – пояснил Игорь Колодий.

Он также сообщил, что на сегодняшний день инспекция работает в обычном режиме. «Мы принимаем граждан. Желательно, чтобы они обращались к нам в электронном виде, а по их просьбе мы будем давать информацию как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Если нужно – устно. Вся информация есть на веб-сайте Главного управления ГФС в Донецкой области», – подытожил налоговик.