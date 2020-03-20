Пенсии в Донецкой области выплачиваются в обычном режиме, – главное управление ПФУ

Управления Пенсионного фонда в Донецкой области работают в штатном режиме, выплата пенсий за март проводится вовремя, финансируется в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По вопросам выплаты пенсий непосредственно пенсионеру осуществляется координация действий с почтовым предприятием связи и учреждениями банков. Наличными средствами мы обеспечены, и доставка пенсии пенсионеру предприятиями почтовой связи осуществляется как обычно, никаких изменений не было. Поэтому пенсионеры, которые получают пенсии на дому, могут не переживать, сейчас почта, приняв соответствующие меры по обеспечению своих работников и условий доставки, делает это в соответствии с действующим порядком», – рассказала Наталья Рад.

Начальник главного управления отметила, что сотрудников ПФУ также коснулись требования законодательства по карантину, они, по возможности, переходят на дистанционный режим оказания услуг. Тем самым стараются уменьшить необходимость пенсионеров приходить в управления фонда, передвигаться общественным транспортом и находиться в местах скопления людей.

«Учитывая, что управления ПФ сегодня и технически, и силами специалистов способны все без исключения услуги оказывать дистанционно, и то, что мы работаем с уязвимой к заболеванию категорией населения, мы подходим индивидуально. Где можно обслужить пенсионера то ли консультационно, то ли оказать ему услугу без посещения управления ПФ, то мы это делаем. Видим понимание, и количество посетителей на этой неделе за последние три дня снизилось без снижения количества оказанных услуг», – говорит Наталья Рад.

По ее словам, в управления ПФУ бесконтактно можно обратиться за получением следующих услуг:

начисление и перерасчет пенсий;

получение справки ОК-5, ОК-7 (о заработной плате, страховом стаже) для оформления больничных или социальной помощи;

подать заявление любого характера обращения;

присоединиться к бесплатной услуге интернет-информирования по любому вопросу.

Кроме того, в усиленном режиме работают телефоны «горячей линии», также пенсионеры могут пользоваться электронными услугами веб-портала Пенсионного фонда.