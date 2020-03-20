В Константиновке задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки

В Константиновке (Донецкая обл.) в течение суток задержали злоумышленника, который напал на пенсионерку. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области

Нападающий следил за женщиной, которая возвращалась домой из отделения банка, и набросился на нее в подъезде дома.

Злоумышленник выхватил пакет с кошельком у потерпевшей и скрылся. Получив сообщение о преступлении, полицейские немедленно выехали по адресу.

Правоохранителям понадобилась сутки, чтобы установить личность грабителя и задержать его.

В ходе оперативных действий были опрошены десятки людей – жителей близлежащих домов, установлены прохожие, которые могли видеть подозреваемого, проверены все ранее судимые за аналогичные преступления.

В результате кропотливой работы полицейские установили 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы.

Похищенные деньги грабитель успел потратить, а пакет с другими вещами выбросил на помойку.

Задержанный проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.