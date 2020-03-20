В Черновцы прибыла первая партия помощи от Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину». Город получил 13 тыс. перчаток, 1 тыс. респираторов FFP3 и 135 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Во второй партии прибудут тесты на определение COVID-19, средства для дезинфекции.

Помощь передали для дальнейшего распределения по потребностям городских медицинских учреждений Черновицкой городской больницы № 1, определенной как базовая в лечении больных с COVID-19.

Руководитель фракции «Народного фронта» в Верховной Раде 8-го созыва Максим Бурбак подчеркнул, что первая партия помощи поступает в Черновцы, ведь первые случаи заболеваний были зафиксированы именно здесь, и сейчас на Буковине выявлено наибольшее количество больных: «Те, кто стоят на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть защищены, потому что они сейчас выполняют наиболее важную часть работы – защитить нас от пандемии коронавируса».

Мэр Черновцов Алексей Каспрук выразил благодарность Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину» и всем неравнодушным, которые сейчас помогают системе здравоохранения города, а также поддерживают тех, кто сейчас оказались в затруднительном положении: «Это люди пенсионного возраста, одинокие, многодетные, которым трудно пережить эти времена».

Он добавил, что город также ожидает уже заказанную Фондом Арсения Яценюка партию быстрых тестов для выявления коронавируса.

Заведующий отделением анестезиологии, где размещены кровати для интенсивной терапии, Дмитрий Белоус подчеркнул, что в настоящее время человечество борется «с двумя вирусами: коронавируса и страха».

«Стараемся сейчас преодолеть эти два вируса. Хочу успокоить население. Медики готовы работать. Мы перепрофилируем нашу больницу под инфекционный стационар. И любая помощь, особенно такая, она для нас важна. Служим народу Украины!» – сказал Белоус.

В пресс-службе также напомнили, что Наблюдательный совет Фонда принял решение о переносе Киевского форума по безопасности, запланированного на 23-24 апреля 2020 года и направлении всех возможных усилий и ресурсов на борьбу с вирусом COVID-19, ведь для Фонда вопрос безопасности граждан стоит на первом месте.