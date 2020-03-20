Через работающие в ограниченном режиме КПВВ пытаются везти контрабанду, – пресс-центр ООС

Правоохранительные органы предупредили незаконную попытку перевозки наличных через КПВВ. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, на днях, на КПВВ «Марьинка» сотрудниками спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины совместно с работниками пограничного наряда и Службы безопасности Украины была остановлена попытка незаконного перемещения наличных средств в крупных размерах. Во время осмотра автомобиля ВАЗ 21061, который двигался с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в город Курахово Донецкой области, у пассажирки обнаружены и изъяты свыше 2 миллионов гривен, которые были скрыты под личной одеждой.

Также, недавно работниками ГФС установлено, что на одном из рынков с. Новгородского женщина осуществляла реализацию табачных изделий без наличия документов разрешительного характера. По результатам проведенных совместных оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято табачных изделий в количестве 2 307 пачек на сумму 115 300 гривен.

Относительно вышеуказанных граждан составлен протокол об административном правонарушении согласно действующему законодательству.