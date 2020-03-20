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Нарушение карантина: Суд вынес первое решение по делу

20.03.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В столице Шевченковским районным судом города Киева было рассмотрено дело о нарушении правил карантина. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-центр суда.

Было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 тыс. грн.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 20 марта, полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

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