В пунктах пропуска на Донбассе дежурят спасатели

На КПВВ «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает ГСЧС.

«На каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи. Спасатели с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, находятся на круглосуточном дежурстве и работают в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, регулярно проводится дезинфекция модулей оказания помощи», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

Напомним, украинцев из временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей будут пропускать на подконтрольную правительству территорию Украины во время карантина в случае критически важных жизненных обстоятельств.