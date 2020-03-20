На Донетчине более 600 тыс. пенсионеров могут получить «президентскую» тысячу

В Донецкой области на выплату в размере 1 тыс. гн в связи с коронавирусом, как это объявлял президент Украины Владимир Зеленский, смогут претендовать более 600 тыс. пенсионеров. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что провести данные выплаты органы Пенсионного фонда смогут после утверждения правительством соответствующего порядка их начисления. Пока такой документ еще разрабатывается в Кабмине.

«Вопрос о начислении выплат до 1 апреля по 1 тыс. грн пенсионерам сейчас широко обсуждается. Правительством планируются такие выплаты пенсионерам, размер пенсии которых меньше, чем 5 тыс. грн. Когда мы получим правительственный нормативно-правовой акт, порядок начисления этих выплат, конечно, у нас будут основания, и мы будем готовить этот вид выплаты к непосредственному начислению и передаче в учреждения банков», – прокомментировала Наталья Рад.

По ее словам, из общего количества пенсионеров в Донецкой области, которое составляет 826,2 тыс. человек, порядка 75% пенсионеров попадают под критерии получения доплаты в 1 тыс. грн.

«Сейчас у нас 623 тыс. пенсионеров – это те, размер пенсии которых меньше, чем 5 тыс. грн. Эти пенсии будут пересматриваться, и уже согласно готовому нормативно-правовому акту, когда он будет опубликован, мы будем видеть особенности подхода к каждому пенсионному делу. Как мы это обычно делаем – рассматриваем в индивидуальном порядке, и эти начисления производятся», – объяснила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.