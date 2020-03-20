В «ЛНР» на Алчевском коксохимзаводе авария, – соцсети

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области на Алчевском коксохимическом заводе произошла серьезная авария. Об этом сегодня, 20 марта, пишут в известном местном Telegram-канале.

«Вчера в 9:30 на Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение 4-х колонн газопровода на длине около 200 метров в районе цеха улавливания, что повлекло за собой обрыв трубы "обратного возгорания". В результате чего начался пожар. Причина обрыва – газопровод тупо сгнил», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что пожар был оперативно потушен, для этого понадобилось менее 3-х часов. «Производственный процесс остановлен до устранения последствий аварии», – пишут в соцсетях.