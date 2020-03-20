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В Донецке пожар у «Донбасс Арены», – соцсети (Фото)

20.03.20 16:37
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня, 20 марта, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка наблюдают клубы дыма в районе «Донбасс Арены». Об этом они сообщают в социальных сетях и выкладывают фото.

«Прямо сейчас что-то горит за" Донбасс Ареной"», – говорится в одном из городских пабликов.

Местные жители предполагают, что это пожар в посадке в районе микрорайона Гладковка.

  • Никита: «Говорят, это в посадке что-то горит».
  • Андрей:: «Шашлыки жарят»;
  • Стив: «Передвижной крематорий, который нам Басурин 6 лет назад обещал».

Фото из соцсетей

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