Социальная помощь, льготы и субсидии на Донетчине выплачиваются без сбоев, – облгосадминистрация

В Донецкой области начисление социальной помощи, льгот и субсидий осуществляется в обычном режиме. Органы социальной защиты продолжают работу с усилением мер безопасности из-за возможного распространения коронавируса. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В области 314 тыс. граждан получают субсидии, льготы и помощь. Почти 84% от указанного количества, а это более 260 тыс.человек, получают указанные виды государственной помощи на банковские карточки, и поэтому никаких изменений в механизмах начисления не происходит. 16% граждан, это более 50 тыс. человек, получают указанные выплаты через «Укрпочту». Работники «Укрпочты» осуществляют доставку, и все выплаты проводятся своевременно», – пояснила директор департамента.

Она также отметила, что территориальные центры по обслуживанию населения, которые оказывают услуги почти 20 тыс. человек, продолжают свою работу в штатном режиме, с усилением мер безопасности в связи с коронавирусом. В то же время прекратили работу центры реабилитации для детей с инвалидностью, услуги по реабилитации данной категории не оказываются.

Елена Токарева добавила, что органам социальной защиты населения в городах и районах дано поручение активизировать работу по выявлению одиноких граждан пожилого возраста, которые нуждаются в помощи, чтобы для них можно было организовать доставку как лекарств, так и продуктов питания, а также помочь в оплате коммунальных услуг.

Директор департамента обратила внимание, что в последнее время активизировались мошенники, которые под видом социальных работников пытаются завладеть имуществом одиноких пожилых людей. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам рекомендуют спрашивать удостоверение, прежде, чем открывать дверь, звонить в местное управление соцзащиты и уточнять наличие таких работников.