Полицейские экстрадировали из РФ в Мариуполь подозреваемого в убийстве

В Мариуполь мз России был экстрадирован житель Волновахского района, совершивший убийство в 2014 году. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что в 2014 году житель Волновахского района зарубил лопатой мужчину. Пытаясь избежать наказания, фигурант шесть лет скрывался от суда в Российской Федерации.

Злоумышленник, работник котельной, имел длительный конфликт со своим коллегой. Последняя ссора произошла на рабочем месте, когда оба мужчины были пьяны. Подозреваемый решил прервать жизнь обидчика, сходил за лопатой и металлической частью забил потерпевшего до смерти.

Мужчина погиб сразу от множества ударов в голову, сильно пострадало лицо. Полицейские потом даже не смогли посчитать точное количество травм.

Понимая, что ему грозит до 15 лет тюрьмы, фигурант скрылся. Сыщики установили обстоятельства убийства и личность убийцы, по факту было начато уголовное производство.

Дальнейшие следственно-оперативные действия осложнились вооруженной агрессией, которая началась в тот период, однако поиски убийцы не прекращались. Было установлено, что он находится на временно оккупированной территории. Не имея туда доступа, правоохранители, тем не менее, выяснили, что оттуда подозреваемый уехал в Российскую Федерацию. В 2016 году беглец был объявлен в международный розыск.

Между тем 37-летний фигурант скрылся дальше – на Дальнем Востоке, где начал новую жизнь с уверенностью в своей безнаказанности.

Однако по каналам Интерпола его местонахождение было установлено. Разыскиваемого задержали. На днях мужчину экстрадировали в Украину. На пограничном пункте в Харьковской области подозреваемый был взят под стражу сотрудниками полиции Донбасса.

Полицейские под конвоем доставили задержанного в Мариуполь для вынесения ему приговора. Злоумышленник помещен в СИЗО. Он будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).