Важные жизненные обстоятельства: Через КПВВ на Донбассе пропустили 70 человек

Правозащитники и Офис уполномоченной Верховной рады по правам человека помогают пересечь линию разграничения людям с обеих сторон. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в интервью « РБК – Украина ».

По словам Лисянского, пограничники и военные идут навстречу, хотя каждый «кейс» рассматривается индивидуально. «В последние дни мы видим, что пассажиропоток через линию разграничения существенно уменьшился. Если раньше в пиковые дни ее пересекали по 40-50 тысяч людей, то за прошлые сутки (18 марта, – ред.) – 3,3 тысячи лиц, большинство из них в направлении оккупированной территории», – сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, людям, которые прибывали на КПВВ, разъясняли суть новых ограничений. Демченко утверждает, что большинство из них самостоятельно отказалось пересекать линию разграничения. Пограничники готовы изменить режим пропуска, если командование Объединенных сил даст новое распоряжение.

При этом в пресс-центре штаба ООС изданию уточнили, что пересматривать приказ пока не намерены. В отдельных случаях командование разрешает пересечь линию разграничения в связи с «важными жизненными обстоятельствами». Сюда входит учеба, лечение, работа или смерть близкого. За прошлые сутки этой опцией воспользовались почти 70 человек.

«Мы помогаем людям, которые хотят приехать в ОРДЛО* или на подконтрольную территорию к себе домой, чтобы соблюдать карантин. Это все в ручном режиме, в воскресенье об этом объявили и у меня сразу в понедельник начались тысячи звонков. Люди говорят, что не читали интернет, не успели пройти КПВВ – это нужно учитывать», – рассказал Лисянский.

Он утверждает, что 90% обращений удалось решить позитивно. В большинстве случаев гражданина пропустят через линию разграничения, но только один раз. Пересечение будет зафиксировано в базе и до 3 апреля человек останется на той территории, которую выбрал для прохождения карантина.

Ранее правозащитники напомнили гражданам, которые планируют пересекать линию разграничения на Донбассе, что с завтрашнего дня, 21 марта, на контрольно-пропускных пунктах (КПП) со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей начнут действовать ограничения на въезд и выезд.

* ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей