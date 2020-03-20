Коронавирус: Когда наступит пик заболеваемости в Украине

В Украине первая вспышка заболевания, которое вызывает коронавирус, ожидается уже в ближайшие дни. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает «GreenPost».

«Украинцы продолжают возвращаться из стран, где инфекционная ситуация хуже, чем у нас. Максимальный инкубационный период этого вида вируса – 14 дней, а средний – 5-6 дней. Поэтому примерно через пять-шесть дней (разговор состоялся 19 марта,– прим.) мы вполне можем иметь первую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине. Далее, добавим еще примерно две недели, и можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом в стране», – сказала она.

Мухарская считает действенным методом введение карантина. «Будем надеяться, что карантин "сработает" и удастся избежать большого количества заражений. Украина действует согласно утвержденным протоколам Всемирной организации здравоохранения, а не занимается изобретением своих "рецептов" борьбы», – сказала Людмила Мухарская.