Онлайн-обучение для учителей: Фонд Рината Ахметова и Минцифры Украины запускают совместный курс сервисов

Фонд Рината Ахметова и Министерство цифровой трансформации Украины объединяют усилия для развития дистанционного образования в стране. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве был подписан в Киеве сегодня, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

В частности, первым совместным шагом станет спецпроект для украинских педагогов – образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Это цикл видеокурсов, во время которых учителя осваивают передовые инструменты дистанционного преподавания на базе онлайн-сервисов, таких как Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime. Эти инструменты открывают целый спектр возможностей, которые делают преподавание и обучение онлайн максимально современным, удобным и понятным. Например, с его помощью можно объединять материалы уроков, задания в разных форматах, оценки и даже объявления.

«В ХХI веке онлайн-образование развивается стремительными темпами. Для Украины оно стало вдвойне актуальным особенно сейчас, в условиях угрозы эпидемии коронавируса и карантина. Наша цель – сделать процесс дистанционного образования современным, интересным и удобным как для учителей, так и учеников. Подписывая Меморандум, Фонд Рината Ахметова продемонстрировал свою готовность к глобальным вызовам современности. Фонд готов поддерживать и вдохновлять тех людей, которые следуют главному тренду современности — обучаться на протяжении всей жизни», – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

«Весь мир, и Украина в том числе, столкнулся с огромным вызовом — распространением коронавируса. Карантин существенно повлиял на образовательные процессы в стране. Мы оперативно отреагировали на этот вызов. Минцифра объединила усилия с Фондом Рината Ахметова для создания образовательного сериала на актуальную тему — сервисы дистанционного обучения для учителей. Наш образовательный сериал поможет преподавателям адаптироваться к новой реальности, найти и внедрить онлайн-инструменты взаимодействия с учениками. От подготовки курса до реализации прошло буквально несколько дней», – подчеркнула Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Главная особенность проекта – его инновационный формат обучения, основанный на европейских стандартах преподавания и оценки цифровой компетентности. Это не скучные и однотипные онлайн-курсы, а образовательные сериалы с участием экспертов и педагогов. Они будут размещены на национальной онлайн-платформе цифровой грамотности osvita.diia.gov.ua, а также сайте и странице Фонда Рината Ахметова в Фейсбук.

Презентация обучающего сериала в рамках совместного спецпроекта состоится уже 23 марта