На Донетчине из-за короновируса не отменили льготный проезд на транспорте

В Донецкой области из-за карантина по коронавирусу не отменен режим льготного проезда в транспорте. Об этом сегодня, 20 марта, на брифинге сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА Артем Литвинов передает корреспондент «Донецких новостей».

По словам Литвинова, льготные перевозки выполняются согласно действующему закону. «Они должны выполняться по закону. В Пенсионном фонде, в социальной защите никакие льготы не отменяются. Эта льгота не может быть отменена», – сказал он.

Также он отметил, что на городских маршрутах в области на сегодня осуществляет перевозки 631 единица транспорта, что меньше на 31 по сравнению со вчерашним днем. На маршруты вышли 219 коммунальных транспортных средств, 411 – частных.

Литвинов напомнил, что вчера,19 марта, перевозки городским транспортом прекратили в Бахмуте, сегодня – в Покровске.

Кроме того, Литвинов подчеркнул, что нерегулярные перевозки между городами не запрещены, но в транспортных средствах должно находиться не более 10 человек. «Каждый руководитель предприятия должен разработать ряд мероприятий, которые позволят его предприятию работать бесперебойно и не подвергать своих работников риску заражения коронавирусом», – подчеркнул он.