Стало известно, сколько украинцы заплатили штрафов за пересечение границы с РФ через закрытые ПП

На почти 500 тысяч гривен с начала года оштрафовали жителей Украины, которые направлялись в РФ через закрытые пункты пропуска. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Сегодня опять зафиксирован очередной факт нарушения порядка выезда из временно неподконтрольной украинскому правительству территории.

ВУ КПВВ «Гнутово» при контроле оперативными сотрудниками Донецкого пограничного отряда был обнаружен 33-летний мужчина, который в марте выезжал с временно оккупированной территории Украины в РФ через закрытый ПП «Новоазовск». Таким же образом и возвращался обратно.

Чтобы избежать административного наказания, он попытался подкупить пограничников, предложив 3 000 российских рублей. Однако попытка подкупа была неудачной – пограничники от взятки отказались и сообщили сотрудникам полиции.

Сумма штрафа за пересечение временно неконтролируемого участка границы составляет 1 200 гривен. А вот за взяточничество в отношении мужчины работники полиции проводят соответствующие следственные действия.