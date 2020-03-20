В «Л-ДНР» пытаются срочно устранить «некомплект» в рядах НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей ведется агитационная работа по призыву на «военную службу», поскольку выявлены многочисленные факты отсутствия участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые в течение этого года самовольно покинули место службы. Об этом сегодня, 20 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на текущей неделе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации продолжалась ротация командного состава кадровых российских офицеров», – отметил Шаравара.

По его словам, в ходе приема-передачи «должностей» вновь назначенными «командирами» подразделений выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно оставили место службы, а по данным учета, якобы, находятся в командировках, на лечении и отпусках.

«Командование российских оккупационных войск пытается срочно устранить выявленные проблемы некомплекта личного состава, в первую очередь в подразделениях, выполняющих задачи на линии соприкосновения. В частности, оккупационные администрации активизировали агитационную и рекрутинговую работу в тыловых районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по призыву на военную службу», – сообщил Михаил Шаравара.