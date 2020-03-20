Карантин в Украине: Могут ли продлить, и на сколько

В Украине органы власти и руководство медицинской сферы действуют в русле тех мер, которые внедрили в большинстве европейских стран, где эпидемиологическая ситуация стала угрожающей. Ничего сверхъестественного у нас не предприняли. Такую оценку введению карантинных мер дал политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, передает «Слово і Діло».

Эксперт положительно оценил ограничительные меры, которые предполагает карантин. Эксперт отметил, что Украина действует на опережение и в данной ситуации, это правильно.

Фесенко не исключает, что карантин могут продлить после 3 апреля. «В Украине будут принимать решение о продлении карантина в зависимости от необходимости и эпидемиологической ситуации, которая будет складываться к тому времени и, конечно, тех мер, которые предпримут в странах ЕС на тот момент. Допустим, если европейские страны будут видеть, что ситуация стабилизировалась немного, количество заболевших и умерших уменьшается, ограничения постепенно будут снимать. Следовательно, в Украине также будут действовать схожим образом», – считает Фесенко.

По его словам, продление карантина в нынешнем виде на большой территории и длительный период несет очень серьезные экономические риски. «Продление карантина после 3 апреля на длительный срок – это экономический коллапс для отдельных отраслей экономики», – уточнил эксперт.

Он отметил, что в зоне риска туристический, отельный, ресторанный, транспортный бизнес и некоторые другие виды деятельности.

Как считает политолог, если учитывать опыт Китая, то активная фаза распространения вируса 1,5-2 месяца, далее ситуация стабилизируется. «Продление карантина в Украине возможно, но не до лета, максимум на несколько недель, на неделю-две. Максимум карантинные меры пролонгируют до середины апреля, хотя есть вероятность, что карантин закончится 3 апреля», – выразил мнение Владимир Фесенко.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что, если такие темпы распространения инфекции в соседних странах будут сохраняться, то карантин продолжат.