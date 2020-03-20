Россия должна активизировать усилия, чтобы выполнить Минские соглашения, – Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей, передает «Интерфакс-Украина».

Боррель напомнил, что Россия является одной из сторон, подписавшей Минские соглашения.

«Ей следует активизировать свои усилия по их осуществлению, а также использовать свои серьезные рычаги влияния на вооруженные формирования, которые она поддерживает на востоке Украины», – уверен он.

При этом Высокий представитель отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал «конструктивный подход, и Россия должна теперь ответить тем же». «Саммит в нормандском формате, который проходил в Париже в декабре прошлого года, принес некоторые положительные результаты. Теперь меры, о которых договорились лидеры, должны быть воплощены в реальность на Донбассе», – считает Боррель, добавив, что полное прекращение огня «необходимо для облегчения страданий населения».

Говоря о своих ожиданиях от будущей встречи лидеров в формате Нормандской четверки, Боррель высказал мнение, что «новая динамика в нормандских переговорах представляет собой окно возможностей, которое сторонам следует использовать для продвижения к полной реализации Минских соглашений». «Меры, согласованные в Париже, должны быть безотлагательно реализованы. Следующий запланированный саммит должен стать еще одной возможностью продемонстрировать политическую волю к достижению устойчивого урегулирования конфликта», – уверен он.

Высокий представитель напомнил, что ЕС рассматривает полную реализацию Минских соглашений как «залог успеха нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины». «Мы делаем все возможное, чтобы поддержать усилия в этом направлении, и мы намерены продолжать увеличивать нашу поддержку», – заверил он.