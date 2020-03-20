СБУ выявила сторонника «русского мира» в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого «русского мира». Об этом сегодня, 20 марта, сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, которое используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства. По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине. За проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ.

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Сейчас следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.