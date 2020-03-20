Самое трудное время впереди: Емец обратился к украинцам из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал о прогнозе развития ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом Емец заявил в своем обращении к украинцам, размещенном в Telegram-канале.

«Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться», – сказал Емец.

«Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина», – считает министр.

По его словам, государство оперативно принимает необходимые меры, задействует все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран. «Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознания и ответственности. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас. Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственников и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний», – обратился Емец к соотечественникам.

«Вчера мы констатировали новый летальный случай из-за коронавирусной болезни в Ивано-Франковске. К сожалению, пациентка слишком поздно обратилась к врачам и длительное время занималась самолечением.

Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких. Наша задача – обезопасить людей, находящихся в группе риска, а это пожилые люди. Все мы должны выполнять правила, чтобы замедлить распространение болезни. Заботьтесь друг о друге и оставайтесь дома. Будем здоровы», – подытожил Емец.

Напомним, что в Украине сегодня, 20 марта, лабораторно подтвердили уже 26 случаев заболевания в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Три человека умерли.