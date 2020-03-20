В Киеве и двух областях Украины объявили режим ЧС

Сегодня, 20 марта, Кабинет министров Украины в ходе заседания принял решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве, а также, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях», – написал Шмыгаль.

Он отметил, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», – уточнил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни и ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течении.