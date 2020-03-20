На Донетчине с помощью громкоговорителей оповещают население о необходимости соблюдать условия карантина (Фото)

С сегодняшнего дня по улицам городов Донетчины курсируют автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.
Машины курсируют по городу и транслируют сообщение о необходимости соблюдать условия карантина. Данные меры направлены на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией граждан.
Кроме того, это действенный способ повышения уровня осведомленности граждан в вопросах правила их поведения в данный период.
Спасатели Донетчины призывают граждан:
- не выходить на улицу без необходимости;
- не посещать места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;
- соблюдать меры личной гигиены;
- заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечить их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.