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На Донетчине с помощью громкоговорителей оповещают население о необходимости соблюдать условия карантина (Фото)

20.03.20 22:12
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

С сегодняшнего дня по улицам городов Донетчины курсируют автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

Машины курсируют по городу и транслируют сообщение о необходимости соблюдать условия карантина. Данные меры направлены на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией граждан.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Кроме того, это действенный способ повышения уровня осведомленности граждан в вопросах правила их поведения в данный период.

Спасатели Донетчины призывают граждан:

  • не выходить на улицу без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечить их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

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