На Донетчине с помощью громкоговорителей оповещают население о необходимости соблюдать условия карантина (Фото)

С сегодняшнего дня по улицам городов Донетчины курсируют автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

Машины курсируют по городу и транслируют сообщение о необходимости соблюдать условия карантина. Данные меры направлены на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией граждан.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Кроме того, это действенный способ повышения уровня осведомленности граждан в вопросах правила их поведения в данный период.

Спасатели Донетчины призывают граждан: