В НБУ рассказали о надвигающемся кризисе

Несмотря на то, что в Кабмине заговорили о надвигающейся рецессии, украинская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с периодом, как она входила в предыдущие кризисы, и владеет достаточным запасом прочности. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сегодня, 20 марта, на онлайн-пресс-брифинге в Киеве, пишет « Сегодня.ua ».

«С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, но с другой стороны – у нас есть большой запас прочности, чтобы пройти этот кризис», – сказал он.

Как подчеркнул Сологуб, мир впервые сталкивается с кризисом, который вызван эпидемиологической ситуацией. «Пока что ситуация меняется каждый день и рано делать выводы. Но что мы сейчас видим. Украинцы хорошо помнят кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов и строят свои предположения, исходя из этого опыта... Мы считаем, что ситуация в Украине другая», – добавил он.

По словам Сологуба, в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта. «Сейчас наблюдаем некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеница или кукуруза. Но оно составляет 10%, тогда как падение цен на нефть – 50-60%. Это большая разница. ... Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если снизится, то незначительно», –, – прокомментировал Сологуб.

НБУ также прогнозирует временное уменьшение заграничных переводов граждан в Украину, и оно не будет кардинальным. «Скорее всего, это влияние будет временным. Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов», – отметил замглавы НБУ.

В то же время ситуация с платежным балансом остается контролируемой, добавил Сологуб.