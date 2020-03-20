RU
Все новости

На Донбассе из-за обстрелов НВФ ранены трое защитников ВСУ

20.03.20 19:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В результате вражеских обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ОС) трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил пресс-центр ОС.

Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали дежурные огневые средства и дали незаконным формированиям (НВФ) адекватный ответ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк