На Донбассе из-за обстрелов НВФ ранены трое защитников ВСУ

В результате вражеских обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ОС) трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил пресс-центр ОС.

Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали дежурные огневые средства и дали незаконным формированиям (НВФ) адекватный ответ.