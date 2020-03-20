Карантин: Миграционная служба Украины будет предоставлять только часть услуг

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины изменила порядок обслуживания граждан и будет предоставлять только часть услуг в отдельных подразделениях и по отдельному графику. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба ГМС на своей странице в Facebook.

«Учитывая положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) " и решение внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Государственной миграционной службой Украины принято решение об обслуживании субъектов обращения на период карантина по отдельно установленному графику работы – только в определенных подразделениях и в исключительных случаях», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, в ГМС продолжат:

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) вместо утраченного или похищенного (в том числе оформления ID-карты вместо утраченного или похищенного паспорта гражданина Украины в форме книжечки);

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты (ID-карты) в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг;

вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки по достижению лицом соответствующего возраста;

оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживающего за рубежом;

оформление видов на временное и постоянное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, в случае неотложной необходимости для получения публичных, административных и финансовых услуг.

Также, выдача готовых документов, которые подтверждают гражданство, удостоверяют личность или ее специальный статус, сформированных справок и выписок проводится в обычном режиме, но с учетом установленного графика работы на период карантина.

Отмечается, что обслуживание по другим направлениям, в том числе, граждан, предварительно записанных в электронную очередь, проводиться не будет. Люди, сделавшие предоплату административных услуг, смогут воспользоваться оплаченной квитанцией позже – после отмены карантина.

«Территориальные подразделения, которые в соответствии с установленным графиком работы не осуществляют обслуживание субъектов обращения, будут работать в дистанционном режиме – предоставлять консультации по телефону и электронной почте», – добавили в ведомстве.