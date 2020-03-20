В Северодонецке составили два протокола за нарушение карантина

В Северодонецке полицейские составили два административных протокола за нарушение ограничительных требований в период карантина. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что сегодня участковыми офицерами полиции Северодонецкого отдела полиции выявлена ​​и прекращена деятельность торгового павильона и факт стихийной торговли продуктами питания.

По ул. Пивоварова 60-летний мужчина, вопреки запрету, реализовывал готовую выпечку, пирожные и горячие напитки, а 54-летняя женщина по ул. Гагарина продавала овощи.

В отношении обоих составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей», материалы направлены для рассмотрения в суд.

В целом по области за такие нарушения полицейскими составлено 10 протоколов об административном правонарушении.