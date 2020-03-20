На Луганщине задержали гражданина РФ, который совершил разбойное нападение на женщину

На Луганщине полиция задержала гражданина РФ, который совершил разбойное нападение на женщину. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Подозреваемый, 57-летний гражданин Российской Федерации, нелегально находившийся на территории Украины, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 187 УК Украины «Разбой». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Еще в начале февраля текущего года, в пгт. Белолуцк Новопсковского района, неизвестный мужчина, зайдя в магазин «Искра», выстрелил в сторону продавщицы из пистолета, внешне похожего на газовый, выхватил из рук женщины деньги и скрылся.

Больше месяца понадобилось следователям и оперативникам, чтобы установить личность и задержать преступника. Все специальные полицейские меры, которые принимались для его розыска, а именно опрос местных жителей, прочесывание территорий, ориентирование наружных служб и блокпостов и другие меры не давали результата.

Задержали подозреваемого на пограничном пункте пропуска «Танюшевка» пограничники (так, он предлагал им взятку в сумме 1 000 грн за то, чтобы его пропустили на территорию РФ) и вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное следствие под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.