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СБУ предупредила вывоз из Украины 80 тыс. респираторных масок

20.03.20 22:43
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

На Закарпатье Служба безопасности Украины помешала попытке незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

На посту «Тиса» Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза.

Во время таможенного досмотра транспортного средства были обнаружены 80 тыс. респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Кроме того, в таможенную декларацию дельцы внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн.

В рамках производства открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины на изъятые средства защиты наложен арест.

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