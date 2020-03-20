Как на Донетчине получить «пакет малыша»: Рекомендации адвоката

Только в Донецкой области при рождении ребенка роженицы не получают «бэби-боксы» в рамках проекта предоставления единовременной натуральной помощи. Представители социальных служб советуют подождать принятия соответствующих законодательных актов. Однако, адвокат Алла Снежко советует обращаться в суд, передает АКМЦ.

Как отмечает адвокат, невыполнение чиновниками Постановления № 512 от 20 июня 2018 года о предоставлении при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи в виде «пакета малыша» является нарушением. И мамы могут обращаться в суд.

В Донецкой области обещали выдавать роженицам деньги вместо «бэби-боксов». Впрочем, Алла Снежко считает, что сценарий замены выдачи «пакетов малыша» на денежную компенсацию маловероятен по нескольким причинам:

это будет дискриминацией семей, проживающих в других областях Украины;

замена натуральной формы денежной влечет за собой изменение нескольких подзаконных актов. А это Приказ Минсоцполитики, который определил перечень этих товаров, 3 постановления Кабинета министров и сам Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Управлением Организации Объединенных Наций (ООН). Тогда это будет другая социальная помощь, а не та, которая была определена изначально;

бюджетные средства могут быть использованы только в соответствующем финансовом году. Если целевой субвенцией не воспользовались – средства возвращаются.

По словам Снежко, невыдача «пакетов малыша», является нарушением прав семей на социальную защиту, а именно, на получение социальной помощи, которая в этом пилотном проекте называется адресной безвозвратной социальной помощью.

«Нельзя так игнорировать подзаконный акт и не выполнять Постановление Кабинета министров Украины. То есть, это является нарушением», – отмечает адвокат.

Как рекомендует Алла Снежко, для того, чтобы получить «бэби-бокс» мамам, родившим младенца в период с сентября 2018 года и в течение 2019 года, необходимо:

обратиться с письмом в Министерство социальной политики Украины. Это можно сделать на сайте, то есть, подать онлайн-обращение. Также, следует обратиться в Департамент социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации с требованием о выдаче компенсации в размере 5 тыс. грн за непредоставленный «пакет малыша»;

поскольку в Донецкой области «бэби-боксы», как и денежную компенсацию вместо них не выдают, то семьи получат отказ. С этими ответами следует обратиться в местный суд с иском о признании действия, а в данном случае бездействия Департамента соцзащиты населения. И требовать взыскания средств в размере 5 тыс. грн, как было гарантировано государством.

Кроме того, мамам, которые будут рожать в 2020 году можно предпринять следующие шаги:

в роддоме написать заявление на имя главного врача с просьбой предоставить натуральную помощь в виде «пакета малыша»;

в течение 30 дней после рождения ребенка обратиться в местные подразделения социальной защиты ребенка с той же просьбой – предоставить натуральную помощь, гарантированную Постановлением № 512 от 20 июня 2018 года;

в случае отказа, а помощь сейчас не предоставляется, обратиться в областной Департамент социальной защиты населения, который расположен в Краматорске, с требование получения помощи;

в случае отказа – обратиться в суд с иском.

Адвокат советует молодым родителям защищать свое право на получение помощи за счет государства. То есть, следует обращаться в отделения, где работает государственная бесплатная правовая помощь. В Краматорске таких адвокатов можно найти в офисе на ул. Василия Стуса, д. 24. Впрочем, лицо, обращающееся в суд, вправе компенсировать за счет ответчика все свои расходы, даже на проезд в помещение суда, который находится в другом городе.

«Согласно судебной практики по другим делам, где взималось невыплаченное социальное единовременное пособие, суды выносили положительное решение. Правильно составленные акты будут иметь успехи, поэтому семьи смогут взыскать эту компенсацию в размере 5 тыс. грн. Пока действует закон, постановление Кабинета министров, граждане, проживающие в Донецкой области, имеют на это право», – пояснила Алла Снежко.

Но следует отметить, тем, кто впервые будет обращаться в суд, будет труднее. Суды еще не знают, как решать такие иски, нет типичного дела и шаблонного иска. С высокой вероятностью надо будет подавать апелляцию. Но это позволит отстоять право на получение компенсации.