Борьба с коронавирусом: Украина рассчитывает на помощь МВФ

Украина рассчитывает на финансирование Международного валютного фонда (МВФ) по программам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе онлайн-брифинга, сегодня, 20 марта, пишет «Интерфакс – Украина».
«Сегодня у МВФ есть две программы для поддержки стран, которые пострадали или страдают от коронавируса. Ожидаем, что финансирование получит украинская сторона», – сказал он.
Смолий отметил, что Украина также продолжает переговоры по ускорению получения программы расширенного финансирования от МВФ, размер которой был оговорен еще в минувшем году – $5,5 млрд.
«Кроме программы МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемерного банка, Европейской комиссии, других доноров, которые работали с нами в предыдущие годы и, думаю, в этом периоде также нас поддержат», – добавил глава НБУ.
По его словам, большая часть этого финансирования будет направлена в государственный бюджет на покрытие дефицита, а также на пополнение золотовалютных резервов.
Он отметил, что Нацбанк на постоянной основе контактирует с коллегами с Европейского центрального банка, с Федеральной резервной системы, с МВФ. «Мы обмениваемся информацией практически в онлайне по тем мероприятиям и решениям, которые они принимают, лучшие практики будем использовать в своей работе», – сказал Смолий.