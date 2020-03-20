В Украине субсидию не отменят из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг, – Лазебная

В Украине не будут начислять пеню и штрафы за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, субсидии и все виды социальной помощи, срок действия которых истекает, переназначат автоматически. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, министр призвала пенсионеров и граждан, получающих субсидии и социальные выплаты, на период карантина оставаться дома и не посещать отделения Пенсионного фонда, банков, органы социальной защиты населения.

«В Украине более 40 тыс. социальных работников, прошедших соответствующее обучение и получивших инструкции по алгоритму действий в условиях введенного карантина, которые готовы оказывать необходимую помощь наиболее уязвимым категориям населения. В частности, в областях формируются списки по доставке одиноким пенсионерам лекарств и продуктовых наборов, помощи с оплатой жилищно-коммунальных услуг», – отметила Лазебная.

По ее словам, сейчас перед социальными работниками стоят новые задачи и вызовы, на которые они оперативно и профессионально реагируют, оказывая помощь социально уязвимым категориям населения.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что при возникновении вопросов относительно получения социальных выплат, пенсий и субсидий граждане могут обращаться на Правительственную «горячую» линию по телефону 15-45 и в контакт-центр Пенсионного фонда – 0800 503753.