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Украина стала 123-й в рейтинге самых счастливых стран мира

20.03.20 23:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Финляндия в 2019 году возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее в первую десятку вошли еще 8 европейских стран. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на доклад World Happiness Report.

Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.

В первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Украина в рейтинге занимает 123-ю строчку, и это самая низкая позиция среди европейских стран, несмотря на то, что наша страна по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на 10 ступенек. У Грузии – 117-е место, у Молдовы – 70-е, у Беларуси – 75-е.

Самыми несчастными странами стали Афганистан (153-е место), Южный Судан (152), Зимбабве (151) и Руанда (150).

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