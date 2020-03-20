Мировая стастика по коронавирусу: Число жертв превысило 9 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тыс. человек. Об этом со ссылкой на заявление ВОЗ в Twitter, сообщает «РБК – Украина».

По словам директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тыс. человек. «Каждый день коронавирус, кажется, достигает новой и трагической вехи. В настоящее время в ВОЗ поступило более 210 тыс. случаев заражения, и более 9 тыс. человек погибли», – сообщил Гебреисус.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 20 марта, лабораторно подтвердили уже 26 случаев заболевания в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Три человека умерли.